Міненерго хоче простимулювати виробництво енергії з біопалива
Міністерство енергетики оприлюднило для публічного обговорення проєкт Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива".
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що ухвалення законопроекту сприятиме збільшенню виробництва енергії з біопалива в Україні та подальшому переходу підприємств з викопних видів палива (вугілля, газу, торфу) на використання цього різновиду палива, що виробляється з біологічно відновлюваних джерел органічного походження.
Наразі підприємства, які спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення, сплачують податок за викиди двоокису вуглецю у розмірі 10 грн за тонну.
Новим законопроєктом запропоновано встановити нульову ставку екологічного податку для установок, які внесено до реєстру установок, що використовують виключно біопаливо.
Економічна правда
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