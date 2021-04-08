Київрада розширила пільги для бізнесу та дозволила безкоштовно паркуватися на час карантину

Депутати Київради підтримали розширення переліку пільг для малого та середнього бізнесу, а також дозволили водіям безкоштовно паркуватися на майданчиках "Київтранспарксервісу".

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Так, на період дії карантинних обмежень буде зменшено розмір пайової участі власникам майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, зокрема – відкритих майданчиків. Внесок становитиме одну гривню, незалежно від визначеного у договорах розміру пайової участі.

Для власників об’єктів сезонної та пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі розмір внеску залишатиметься 50% від розміру пайової участі, визначеного у договорах.

Також з’являться пільги на розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної форми власності. Так, плата становитиме 50% від визначеної у договорі – йдеться про користування місцями, які є власністю громади.

Крім того, для водіїв, які пересуваються столицею, на період дії карантинних обмежень скасовано плату за користування паркувальними майданчиками "Київтранспарксервісу".

Київрада доручила виконавчому органу розширити перелік бізнесів, на які розповсюджується фінансово-кредитна підтримка для обслуговування їхніх кредитних запозичень. На період дії карантину фінансово-кредитна підтримка від міста збільшується з 50% до 99% від суми відсотків за кредитними договорами підприємців.

Тобто підприємці зможуть отримати кредити усього під 0,01%. А у результаті розширення переліку буде збільшено допомогу бізнесу з 9 млн грн до 50 млн грн прямих видатків із бюджету.

У КМДА нагадують, що для представників бізнесу, які орендують майно територіальної громади міста Києва, але не можуть продовжити ведення діяльності, розмір орендної плати залишатиметься у розмірі 1 гривня, незалежно від умов договору.

"У випадку продовження діяльності, плата за оренду комунального майна становитиме 50% від визначеної суми у договорі. Тобто незалежно від того, працює бізнес чи ні – в обох випадках діють пільги", – додали в адміністрації.

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Нагадуємо:

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столичні водії зможуть паркуватися безкоштовно на парковках КП "Київтранспарксервіс" до завершення суворого карантину у Києві.

Економічна правда