За перші ліцензії на зали гральних автоматів сплатили 18 мільйонів
Перші дві ліцензії на зали гральних автоматів отримало ТОВ "ГЕЙМДЕВ", до бюджету за них надійшло 18 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
За даними комісії, надходження коштів підтвердила Державна казначейська служба України. Кожна з ліцензій коштує 9 мільйонів гривень.
"Так в київському готелі "ТУРИСТ", харківському готелі "Харків" та запорізькому готелі "hotel INTOURIST" будуть розміщені перші легальні зали гральних автоматів", – додали у КРАІЛ.
Нагадуємо:
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видасть перші ліцензії на зали гральних автоматів – їх отримає ТОВ "ГЕЙМДЕВ".
Економічна правда
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