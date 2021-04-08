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За перші ліцензії на зали гральних автоматів сплатили 18 мільйонів

Четвер, 8 квітня 2021, 18:30
 

Перші дві ліцензії на зали гральних автоматів отримало ТОВ "ГЕЙМДЕВ", до бюджету за них надійшло 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

За даними комісії, надходження коштів підтвердила Державна казначейська служба України. Кожна з ліцензій коштує 9 мільйонів гривень.

"Так в київському готелі "ТУРИСТ", харківському готелі "Харків" та запорізькому готелі "hotel INTOURIST" будуть розміщені перші легальні зали гральних автоматів", – додали у КРАІЛ.

Нагадуємо:

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видасть перші ліцензії на зали гральних автоматів – їх отримає ТОВ "ГЕЙМДЕВ".

Економічна правда

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гральний бізнес

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