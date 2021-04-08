В Україні оформили першу декларацію в електронній транзитній системі 

В Україні оформили першу декларацію у режимі спільного транзиту на національному рівні із застосуванням комп’ютеризованої системи NCTS – згодом країна зможе приєднатися до міжнародної Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Про це повідомляє Мінфін.

Наразі NCTS працює в Україні у національному масштабі, який є необхідним етапом підготовки для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та міжнародного застосування NCTS.

На цьому етапі в Україні одночасно з NCTS працюватиме і звична система контролю доставки товарів. У цей період існуватиме можливість самостійно обирати систему, до якої подаватимуться транзитні декларації.

"Регулярне використання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності NCTS та відповідність критеріям щодо дотримання законодавства, надійності внутрішніх процесів та фінансової стійкості є підставою для подальшого отримання ними спеціальних транзитних спрощень", – кажуть у Мінфіні.

Приєднання до Конвенції дозволить Україні зокрема запровадити обмін митною інформацією щодо транзитних вантажів з 35 країнами в режимі реального часу, а також використовувати єдину митну декларацію та єдину фінансову гарантію.

Крім того це дасть змогу запровадити спеціальні транзитні спрощення та загальну фінансову гарантію.

Нагадуємо:

В листопаді 2020 року в Україні розпочато застосування в пілотному режимі нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS), використання якої є обов’язковою умовою приєднання України до Конвенції

Економічна правда