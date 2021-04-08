Від початку року вітчизняний автогаз у гурті суттєво подорожчав 

Компанія "Укргазвидобування" у першому кварталі 2021 року реалізувала на Українській енергетичній біржі 35,34 тисячі тонн скрапленого газу на загальну суму 755,23 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Як наголошується в пресрелізі, цей обсяг на 11% менший, ніж у січні-березні 2020 року.

Водночас, грошовий еквівалент зріс майже у півтора рази.

Так, у січні середньозважена вартість скрапленого газу становила 18,31 тисячі гривень за тонну; у лютому – 23,23 тисячі гривень за тонну, у березні – 24,27 тисячі гривень за тонну.

У першому кварталі відбулося 14 аукціонів, в яких брали участь 72 учасники. Зокрема, у січні 2021 року відбулося 3 аукціони, в лютому - 5, у березні - 6.

"За обсягами реалізації більшість угод відносилося до дрібних (до 100 тонн) з показником 89,5% і середнім (від 100 до 500 тонн) - 10%. Великі угоди (понад 500 тонн) становили менше 1% від загального обсягу реалізації", - йдеться у повідомленні УЕБ.

Компанія "Укргазвидобування", 100% акцій якої належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшим виробником зрідженого газу в Україні.

Виробництво газу ведеться на п'яти установках підприємства.

Економічна правда