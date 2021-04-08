У лютому банки видали іпотеки на пів мільярда – НБУ

Цьогоріч у лютому банки видали 617 іпотечних кредитів на суму 457,9 млн грн – це на 40% більше за минулий місяць та на 81% більше за лютий 2020 року.

Про це йдеться у результатах опитування НБУ щодо виданих іпотечних кредитів населенню.

Кількість нових угод, кажуть у Нацбанку, за місяць зросла на 39%, за рік – на 35%. Водночас, зростання відбувається переважно завдяки "вторинці" – частка укладених іпотечних договорів на цьому ринку у лютому становила 85% усіх нових кредитів.

"Так, якщо порівняти із січнем 2021 року, у лютому обсяги видачі на вторинному ринку зросли на 47%, або на 124,2 млн грн, на первинному ринку – на 13%, або на 7,7 млн грн", – додають у регуляторі.

Також зріс середній розмір кредиту на житло з 734 тисяч грн у січні до 742 тисяч грн у лютому. Зокрема, 767 тисяч грн є середнім розміром кредиту на "первинці", а 738 тисяч грн – на вторинному ринку.

У НБУ зазначають, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований: 89% нових угод (на суму майже 380 млн грн) уклали п’ять банків.

У звітному періоді середня ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,9% (у січні – 13,8%), на первинному – 17,1% (у січні –15,9%). "Помітне зростання вартості кредитів на первинному ринку у лютому відбулось через зростання частки в нових видачах на ринку одного з активних у іпотечному кредитуванні банків, який пропонує позичальникам порівняно високу ефективну відсоткову ставку", – пояснили у регуляторі.

Найбільше іпотечних кредитів видано в Києві – 171 договір на 177 млн грн (39% від загальної суми) та області – 84 договори на 78,5 млн грн (17% від загальної суми). У Харківській області – 76 договорів на загальну суму майже 43 млн грн (9% від загальної суми).

Економічна правда