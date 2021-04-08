Споживання електроенергії зросло на 7% з початку року

Споживання електроенергії в Україні в січні-березні 2021 року з урахуванням технологічних втрат у мережах зросло на 6,5% (на 2,59 мільярда кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 42,32 мільярда кВт-год.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики, передає "Інтерфакс-Україна".

Без урахування технологічних втрат споживання електроенергії за вказаний період зросло на 6,1% (на 1,83 млрд кВт-год) – до 33,68 млрд кВт-год.

При цьому промисловість без урахування технологічних втрат збільшила споживання електроенергії на 3,5% – до 12,92 млрд кВт-год, населення – на 10,3% до 11,29 млрд кВт-год, комунально-побутові споживачі – на 3,2 % до 4,22 млрд кВт-год, інші непромислові споживачі – на 11% до 2,36 млрд кВт-год.

У той же час виробництво електроенергії в об'єднаній енергосистемі України в січні-березні 2021 року збільшилось на 3,9% (на 1,57 млрд кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 41,95 млрд кВт-год.

Нагадуємо:

Виробництво електроенергії в ОЕС України в 2020 році скоротилося на 3,3% (на 5,11 млрд кВт-год) в порівнянні з 2019 роком – до 148,85 млрд кВт-год.

Споживання електроенергії в Україні в 2020 році з урахуванням технологічних втрат у мережах знизилося на 2,6% (на 3,84 млрд кВт-год) в порівнянні з 2019 роком – до 146,39 млрд кВт-год, без урахування – на 2,1% (на 2,56 млрд кВт-год), до 117,66 млрд кВт-год.