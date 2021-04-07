Популярний месенджер тестує опцію платежів криптовалютою

Додаток Signal тестує нову функцію під назвою Signal Payments, яка запроваджує систему однорангових платежів криптовалютою.

Про це повідомляє The Verge.

Нова функція підтримує лише один протокол: гаманець MobileCoin та супутню криптовалюту MOB. MobileCoin пов’язана зі співзасновником та генеральним директором Signal Моксі Марлінспайком, який консультував компанію до останнього раунду фінансування, оголошеного минулого місяця.

"Першим протоколом платежів, для якого ми додали підтримку, є платіжна мережа під назвою MobileCoin, яка має власну валюту — MOB та орієнтована на конфіденційність. Дизайн MobileCoin передбачає, що Signal не має доступу до вашого грошового балансу та повної історії транзакцій", — написав Джун Харада, керівник відділу зростання та комунікацій Signal.

Компанія заявляє, що спробувати цю функцію поки що можуть у Великій Британії. Користувачі можуть зареєструватися на MobileCoin та отримати доступ до цієї функції через бета-версію Signal.