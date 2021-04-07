Змінити оператора зі збереженням номера телефону стане простіше – Мінцифри

Із 1 грудня 2021 року запрацює спрощена процедура зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону.

Про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що 5 квітня Мін'юст зареєстрував зміни, які розробляла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку.

Відповідно до нової процедури:

номер перенесуть оперативніше: максимум за 1 день, а не за 3-4;

абонент має звернутися до одного - нового оператора, а не до двох, як було раніше; договір з колишньою компанією розірветься автоматично;

користувачі без контракту тепер зможуть залишити свій номер під час зміни оператора за спрощеним порядком - реєстрація в попереднього оператора не потрібна.

"Очікується, що новий порядок призведе до зростання конкуренції між мобільними операторами та стимулюватиме до поліпшення якості послуг, які отримують українці", - йдеться у повідомленні.

"Послугу з перенесення абонентських номерів в Україні почали надавати із 1 травня 2019 року. За майже 2 роки операторам надійшло близько 200 тис офіційних звернень, але 40% заявникам відмовили. На заваді стала бюрократизованість процесів.

Також важливо, що кожного року мобільних операторів залишають більше 7 млн користувачів, частина з яких потенційно могла б скористатися цією послугою", - додали в уряді.

Економічна правда