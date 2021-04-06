Ймовірна змова на ринку цукру: "Астарта" прокоментувала розслідування АМКУ

У "Астарті" переконані, що після надання компанією роз'яснень та документів АМКУ відмовиться від висунутих звинувачень.

Про це заявила директор з юридичних питань компанії Лілія Тімакіна.

"Астарта з повагою та розумінням ставиться до запитів Антимонопольного комітету. Такого роду розслідування проводяться державним регулятором на постійній основі, зокрема і у період підвищення цін на ту чи іншу продукцію. Низький врожай минулого року очікувано вплинув на ціни усіх продовольчих товарів.

Тільки у 2020 році, наша компанія надала вичерпну інформацію на 5 офіційних запитів від АМКУ та його територіальних відділень з вимогою про надання відповідної інформації за 2018-2019 та 2019-2020 маркетингові роки, а також за періоди вересень - листопад 2019 і 2020 років. Після аналізу службовими особами АМКУ наданих нами документів та пояснень, були зняті будь-які питання", - зазначила Тімакіна.

У компанії додали, що на постійній основі розкривають всю інформацію своїм стейкхолдерам, нічого не приховують ізавжди відкриті до співпраці.

В "Астарті" зазначили, що "готові в подальшому надати державному регулятору будь-які документи, що підтверджують факт відсутності порушень діючого конкурентного законодавства".

"Глибоко переконана, що після надання нами роз’яснень та документів, Антимонопольний комітет України відмовиться від будь-яких з висунутих звинувачень", - заявила Тімакіна.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет 5 квітня розпочав справу проти групи компаній "Астарта" та ТОВ "Радехівський цукор" за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку первинної реалізації білого цукру (бурякового).

Економічна правда