Новий рейтинг Forbes: лідирує Безос, найбагатший серед українців – Ахметов

Журнал Forbes опублікував оновлений рейтинг найбагатших людей світу 2021, лідирує - засновник Amazon Джефф Безос, також у списку - 7 українських мільярдерів.

Як свідчить рейтинг на сайті журналу, найбагатшою людиною у світі четвертий рік поспіль є засновник Amazon Джефф Безос.

Статки Безоса оцінюють в 177 млрд доларів, у минулорічному рейтингу цей показник сягав 113 млрд дол.

На друге місце із 31-го вийшов гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск (151 млрд дол - це на 126,4 млрд дол більше ніж рік тому).

Такий різкий стрибок пов'язаний із ростом акцій Tesla на 705%.

Замикає топ-3 глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно з 150 млрд дол, він протягом року подвоїв свої статки.

Також у топ-5 співзасновник Microsoft Білл Гейтс (124 млрд дол) та засновник Facebook Марк Цукерберг (97 млрд дол).

Зазначається, що кількість мільярдерів у щорічному списку найбагатших людей планети за версією Forbes зросла до 2755 - це на 660 більше, ніж рік тому.

Статки мільярдерів за рік зросли на 5 трильйонів доларів та загалом становлять 13,1 трлн дол.

Найвищий серед українців у списку - Рінат Ахметов (327 місце, 7,6 млрд дол - піднявся із 875 місця).

Далі серед українців - Віктор Пінчук, він піднявся з 1613 місця на 1249-те з 2,5 млрд дол статків.

Третій серед українців у рейтингу Forbes - Костянтин Жеваго - 1362 місце (у 2020 році - 1990, 2,3 млрд дол).

За ним йдуть Ігор Коломойський (1750 місце, минулого року - 1990; 1,8 млрд дол) та Геннадій Боголюбов (1,7 млрд дол, він опустився з 1730 місця на 1833).

Також у списку Петро Порошенко (1931 місце з 1,7 млрд дол, востаннє Порошенка включали до рейтингу у 2014 році, тоді він був на 1284 місці).

Замикає список українців Вадим Новинський - на 2141 місці з 1,4 млрд дол. У 2019 році він посідав 2057 місце.

Нагадаємо:

Forbes Ukraine оновив рейтинг мільярдерів України, статки більшості українських мільярдерів зросли.

Економічна правда