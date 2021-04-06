9 з 10 польських власників бізнесу не урізали зарплати українцям попри пандемію – дослідження

56% опитаних польських роботодавців заявили, що пандемія не сильно вплинула на кількість залучених до роботи українців - 9 із 10 польських власників бізнесу не урізали зарплати українцям.

Про це свідчать результати опитування польських роботодавців, яке провело OLX Робота.

Зазначається, що опитування провели у березні 2021 року серед 358 польських роботодавців.

При цьому, 30% опитаних зазначили, що зараз наймають дещо менше наших заробітчан. У 77% працедавців не змінилися плани стосовно тривалості надання роботи для іноземців - вони не планують зменшувати чи збільшувати терміни працевлаштування.

"9 з 10 польських власників бізнесу не урізали зарплати українцям. А ті, кому таки довелося це зробити (8%) - найчастіше скорочували їх максимум на чверть.

Через карантинні обмеження роботодавці запроваджували нові умови праці. 87% опитаних забезпечили своїх працівників засобами особистого захисту (масками та антисептиками). 59% намагалися організувати роботу так, щоб забезпечити дистанцію у 1,5 метри, ще 22% надали можливість працювати позмінно", - йдеться у повідомленні.

6 з 10 опитаних розповідають, що пандемія вплинула на пошук працівників з України в гірший бік. Зокрема, серед причин виділяють бюрократичні нюанси та менше бажання українців їхати на роботу за кордон.

Зазначається, що найбільше польські роботодавці пропонують роботу у таких сферах:

будівництво - 30%;

логістика та перевезення - 25%;

сфера обслуговування та громадське харчування - 20%;

виробництво - 11%.

"56% опитаних розказали, що вже наймають іноземців на роботу, ще 14% розглядають таку можливість. 17% респондентів розповіли, що у них були тільки робітники з Польщі.

У 15% раніше працювали люди з інших країн. Зокрема, роботодавці кажуть, що відмовилися від ідеї наймати їх через складнощі із влаштуванням на роботу (35%), та відзначають, що іноземці стали менш зацікавленими в роботі в Польщі (28%)", - додали в OLX.

40% польських роботодавців розказали, що в них працюють до 10% українців, 17% назвали цифру в 10-25%

"15% визначили працевлаштованість наших земляків на 25-50%, і ще 15 - на 50-75%", - свідчать результати опитування.

При цьому, найчастіше польські роботодавці відбирають українців на роботу через рекомендації знайомих (54%), або шукають напряму - через сайти з пошуку роботи (53%).

Також 88% респондентів кажуть, що умови праці для поляків та українців у них не відрізняються. Серед того, що вони гарантують працівникам з України, найчастіше називають:

нормований робочий день - 66%;

бонуси за гарні результати праці - 51%;

оплачуване житло - 27%.

Економічна правда