СБУ викрила мережу підпільних обмінників криптовалют

СБУ заблокувала у Києві роботу мережі підпільних обмінників електронних валют - щомісячний обіг становив 1 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"У ході досудового слідства встановлено, що так звані пункти обміну електронних валют протягом тривалого терміну використовувалися зловмисниками для операцій з криптовалютами і електронними грошима.

Банківські картки були оформлені на підставних осіб, а гаманці заборонених електронних валют - на громадян РФ, паспортні дані яких було придбано в "DarkNet". Клієнтами ділків були тіньові комерсанти, зокрема зі сфері грального бізнесу та шахрайських кол-центрів", - йдеться у повідомленні.

"За даними СБУ, електронні кошти використовувались спецслужбами низки країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України та фінансування замовних псевдопротестних акцій", - додали у відомстві.

Під час обшуків за адресами адміністрування підпільних пунктів обміну у Солом’янському, Голосіївському та Деснянському районах столиці вилучили:

комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, з яких здійснювалась підтримка клієнтів, а також незаконні обмінні операції із забороненими російськими електронними валютами;

велику кількість готівки на понад 3 млн у гривневому еквіваленті.

Одному з організаторів схеми повідомили про підозру за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) ККУ.

"Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда