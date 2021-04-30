Система торгів арештованим майном принесла бюджету 100 мільйонів минулоріч
Держпідприємство "СЕТАМ", що займається електронними торгами арештованим майном, своєю діяльністю наповнило бюджет на 100 мільйонів гривень у 2020 році.
Про це повідомила пресслужба СЕТАМ.
Держпідприємство, що належить до підпорядкування Мін’юсту, сплатило 65,5 млн грн податків у 2020 році, а також реалізувало майна в дохід держави на понад 33 млн грн.
Підприємство займається реалізацією арештованого та конфіскованого майна, активів банків та конфіскованих активи, отриманих від корупційних та інших злочинів.
Крім того СЕТАМ проводить аукціони з реалізації майна за заявками фізичних і юридичних осіб, аукціонів з оренди майна.
Гендиректор підприємства Олександр Мамро розповів, що у 2020 році для низки банків, зокрема Ощадбанку, Приватбанку та Укргазбанку, СЕТАМ продав майна на пів мільярда гривень.
Загалом з моменту запуску у 2014 році через онлайн-аукціони було продано майна на 14,9 млрд грн.
Економічна правда
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