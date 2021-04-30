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Система торгів арештованим майном принесла бюджету 100 мільйонів минулоріч

П'ятниця, 30 квітня 2021, 18:13
 

Держпідприємство "СЕТАМ", що займається електронними торгами арештованим майном, своєю діяльністю наповнило бюджет на 100 мільйонів гривень у 2020 році.

Про це повідомила пресслужба СЕТАМ.

Держпідприємство, що належить до підпорядкування Мін’юсту, сплатило 65,5 млн грн податків у 2020 році, а також реалізувало майна в дохід держави на понад 33 млн грн. 

Підприємство займається реалізацією арештованого та конфіскованого майна, активів банків та конфіскованих активи, отриманих від корупційних та інших злочинів.

Крім того СЕТАМ проводить аукціони з реалізації майна за заявками фізичних і юридичних осіб, аукціонів з оренди майна.

Гендиректор підприємства Олександр Мамро розповів, що у 2020 році для низки банків, зокрема Ощадбанку, Приватбанку та Укргазбанку, СЕТАМ продав майна на пів мільярда гривень. 

Загалом з моменту запуску у 2014 році через онлайн-аукціони було продано майна на 14,9 млрд грн.

Економічна правда

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Мін'юст держбюджет держпідприємства

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