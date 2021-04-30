СБУ викрила в Одесі конвертцентр: через "скрутки" з ПДВ бюджет втратив понад 100 мільйонів

СБУ заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру - він надавав "послуги" з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"У межах досудового розслідування співробітники СБ України встановили, що організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур із ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб. "Обслуговувались" у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.

На замовлення "клієнтів" ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг", - йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 - 2021 років втрати держбюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн.

"Точна сума завданих державі збитків встановлюється", - додали в СБУ.

Зазначається, що провели 11 одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області.

Вилучили:

оргтехніку із сформованими документами;

печатки підконтрольних підприємств;

первинну бухгалтерську документацію;

чорнові записи.

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується оголошення про підозру організаторам протиправної оборудки та посадовцям суб’єктів господарювання", - додали у відомстві.

Економічна правда