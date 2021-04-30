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Мінцифра попереджає про збої у "Дії"

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:23
 

Вранці 30 квітня стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud, через це "Дія" може працювати зі збоями.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Оновлено: Станом на 14:30 відомство повідомило, що причини проблеми усунули і послуги та сервіси "Дії" знову доступні.

"Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації. Наразі продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Спеціалісти компанії мобілізували усі ресурси для усунення першопричини проблеми", – зазначили у відомстві.

Станом на 12:55 вдалося відновити доступність управляючого компонента NSX Manager и тривають роботи по відновленню функціональності контролерів NSX. 

У Мінцифри додали, що сподіваються на відновлення роботи провайдера протягом 2 годин. 

Економічна правда

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Мінцифри "Дія"

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