Мінцифра попереджає про збої у "Дії"

Вранці 30 квітня стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud, через це "Дія" може працювати зі збоями.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Оновлено: Станом на 14:30 відомство повідомило, що причини проблеми усунули і послуги та сервіси "Дії" знову доступні.

"Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації. Наразі продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Спеціалісти компанії мобілізували усі ресурси для усунення першопричини проблеми", – зазначили у відомстві.

Станом на 12:55 вдалося відновити доступність управляючого компонента NSX Manager и тривають роботи по відновленню функціональності контролерів NSX.

У Мінцифри додали, що сподіваються на відновлення роботи провайдера протягом 2 годин.

Економічна правда