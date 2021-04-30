Тест: Які маски краще захищають від брудного повітря та вірусів?

Дослідники виявили, що бавовняні маски майже не захищають носія від пилу та вірусів, а от недорогі медичні справді дають певний ефект.

Перед виходом столиці із карантину київські дослідники вирішили перевірити ефективність різних захисних масок.

Дізнавалися, який матеріал краще затримує наддрібні часточки, що з повітря потрапляють у організм людини – у кров через судини. Експеримент провели у рамках проекту моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air.

Тесту піддали найпопулярніші у киян маски: з рівнем захисту FFP2 українського та британсько-американського виробництва, вітчизняну FFP3, білу та блакитну медичні, бавовняну та поліуретанову маски.

Невеликий спойлер: останню зняли з експерименту, бо вона не просто не зупиняла мікрочастинки, але ще й продукувала якісь нові.

"За останній рік наше життя кардинально змінилося – ми вимушені носити маски щодня, аби захистити себе та оточуючих. Проте як вибрати реально діячу маску? Пошук відповіді на це питання спонукав нас провести експеримент", – розповідає учасник команди ЛУН Місто Air, кандидат фізико-математичних наук, ФРЕКС КНУ Шевченка В’ячеслав Борецький.

Для експерименту задіяли герметичний бокс, у який вставили два кулери — один на втягування повітря, другий на видування, щоб утворилася тяга. У середину та ззовні боксу поставили станції вимірювання якості повітря ЛУН Місто Air, що фіксували кількість РМ-часточок у повітрі. На кільце з фіксатором по черзі надівали маски.

За результатами дослідження найефективнішими серед протестованих масок виявилися FFP2 (Британія, США) та FFP2 (Україна). Вони очищували повітря від часточок (зокрема й розміром до 1 мікрона, розмір вірусів у цьому діапазоні) на 90-99%.

FFP3 впоралася із задачею на 53-68% в залежності від розміру часточок, медичні біла та блакитна – ефективні на 32-42%. Бавовняна не справилася із задачею. А поліуретанова, як вже зазначалося раніше, навіть продукувала якісь часточки.

Деталі про експеримент – misto.lun.ua/test-of-masks

Відео про експеримент з коментарями фахівців:

Деталі про ЛУН Місто Air – misto.lun.ua/air-about