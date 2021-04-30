Зеленський підписав закон про тарифи на опалення

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг".

Про це йдеться на сторінці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

ВР ухвалила зазначений закон в другому читанні 3 грудня 2020 року.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, він покликаний виправити законодавчу колізію, через яку з травня 2018 року у Нацкомісії з тарифів відсутні повноваження щодо встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії, при цьому місцевій владі ці повноваження не передані.

Таким чином, до сих пір продовжують діяти тарифи на виробництво тепла, встановлені в 2018 році.

Законом запропоновано усунути цю колізію, що дозволить НКРЕКП встановлювати тарифи на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.

Раніше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначав, що ухвалення законопроєкту дозволить підприємствам ТКЕ застосовувати економічно обґрунтовані тарифи, встановлені регулятором, передає "Інтерфакс-Україна".

Економічна правда