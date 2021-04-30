У Новинського кажуть, що держава зриває приватизацію "Харківобленерго"

Фонд держмайна не подав кандидатури для обрання в члени наглядових рад "Харківобленерго" і "Харківенергозбут". Таким чином ці органи перестали функціонувати.

Про це заявили в Smart Holding, яка є міноритарним акціонером цих акціонерних товариств.

Загальні збори акціонерів в "Харківобленерго" і "Харківенергозбут" відбулися 28 квітня в дистанційному режимі.

"Голосування акціонерів, серед яких держава Україна в особі Фонду державного майна з 65% пакетом акцій і компанія Smart Holding з 29,79% акцій, забезпечував Національний депозитарій... Головним негативом щорічних зборів акціонерів стало те, що не були сформовані наглядові ради ні в одному з товариств", – йдеться в заяві.

В Smart Holding підкреслили, що в підсумку колегіальний орган, який захищає права акціонерів, в тому числі і держави, а також контролює і регулює діяльність дирекції, в "Харківобленерго" і "Харківенергозбут" фактично перестав функціонувати.

"Сталося це в результаті осмислених і цілеспрямованих дій Фонду держмайна, який, як суб'єкт управління об'єктами державної власності, ігноруючи вимоги чинного законодавства, просто не подав кандидатури для обрання в члени наглядових рад зазначених акціонерних товариств, що мають особливо важливе значення для економіки України.

У Smart Holding є всі підстави вважати, що дана ситуація стала результатом тісної взаємодії чиновників ФДМ з існуючим менеджментом енергокомпаній, представники якого фігурують в цілому ряді кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб", – заявили в компанії.

Директор з ризиків і безпеки Smart Holding Іван Герасимович, кандидат в члени наглядової ради "Харківобленерго" і "Харківенергозбут", заявив, що очікував формування наглядової ради, так як це "припинило б корупційні схеми, що ведуть до фактичного розграбування і банкрутства важливих для економіки держави підприємств".

Економічна правда