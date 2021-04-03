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SkyUp дозволили літати зі Львова до Баку і анулювали право МАУ на використання цієї лінії

Субота, 3 квітня 2021, 18:00
 

Державна авіаційна служба дозволила авіакомпанії SkyUp виконувати регулярні рейси за маршрутом Львів - Баку, при цьому було анульовано право авіакомпанії МАУ на експлуатацію даної лінії з частотою три рази в тиждень.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Регулярні рейси по маршруту Львів - Баку (Азербайджан) - Львів будуть проводитися з 1 квітня 2021 року з частотою в два рази в тиждень.

Крім цього Державіаслужба дозволила:

  • МАУ збільшити кількість рейсів за маршрутом Київ - Бодрум (Туреччина) - Київ з трьох до семи в тиждень.  Виконувати регулярні рейси з Києва в Газіпаша (Туреччина) з частотою чотири рази на тиждень.
  • Авіакомпанії SkyUp дозволили з 24 травня виконувати регулярні рейси за маршрутами Київ - Гельсінкі (Фінляндія) - Київ (чотири рази на тиждень), з 24 травня - рейси Київ - Бодрум - Київ (три рейси на тиждень).  З 30 жовтня - чартерні рейси за маршрутом Київ - Ташкент (Узбекистан) - Київ з частотою два рази на тиждень.

При цьому Державіаслужба відмовила:

  • SkyUp в експлуатації лінії Київ - Лондон (Великобританія).
  • Bees Airline в наданні права на експлуатацію лінії Запоріжжя - Тірана (Албанія) - Запоріжжя

А також анулювала право авіакомпанії "Буковина" виконувати регулярні рейси зі Львова в Монастір (Туніс) і з Києва в Амман (Йорданія).

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