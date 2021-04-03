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Ціни на зріджений газ знизились за тиждень

Субота, 3 квітня 2021, 13:04
 

Роздрібні мережі з 26 березня по 2 квітня знизили вартість зрідженого газу в межах 10-60 коп./л.

Про це повідомляє enkorr.

Найбільше знизили ціну в мережі Glusco - автогаз подешевшав на 59 коп./л, до 14,95 грн/л.

Marshal, "Укргазвидобування" і Motto опустили ціни на 30 коп./л, до 15,00 грн/л, 15,19 грн / л і 15,66 грн/л відповідно.

На станціях "Олас", KLO, BVS і SUNOIL автогаз в середньому подешевшав на 2-18 коп./л.

Середня вартість СВГ по Україну 2 квітня склала 15,77 грн / л (-5 коп./л до 26 березня).

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Економічна правда
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