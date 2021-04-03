Ціни на зріджений газ знизились за тиждень

Українська "ракета", у яку ніхто не вірив: історія сервісу доставки їжі Rocket Як з'явився та як заробляє український сервіс доставки їжі, чому в проєкт не вірили інвестори і завдяки чому він став успішним.

Рік – плюс, ФОП – мінус: як малий бізнес пережив перший рік карантину Що сталося з фізособами-підприємцями за останні рік і чи сильно вони постраждали? ЕП дослідила це питання за допомогою відкритих статистичних даних та інформації від податківців.