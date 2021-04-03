Ціни на зріджений газ знизились за тиждень
Субота, 3 квітня 2021, 13:04
Роздрібні мережі з 26 березня по 2 квітня знизили вартість зрідженого газу в межах 10-60 коп./л.
Про це повідомляє enkorr.
Найбільше знизили ціну в мережі Glusco - автогаз подешевшав на 59 коп./л, до 14,95 грн/л.
Marshal, "Укргазвидобування" і Motto опустили ціни на 30 коп./л, до 15,00 грн/л, 15,19 грн / л і 15,66 грн/л відповідно.
На станціях "Олас", KLO, BVS і SUNOIL автогаз в середньому подешевшав на 2-18 коп./л.
Середня вартість СВГ по Україну 2 квітня склала 15,77 грн / л (-5 коп./л до 26 березня).
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