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Уряд звільнив Тараса Кириченка з наглядової ради Ощадбанку

Субота, 3 квітня 2021, 11:30

Кабмін своїм розпорядженням № 268-р від 1 квітня, припинив повноваження члена наглядової ради Ощадбанка Тараса Кириченка.

Про це повідомляє Finclub.

"Дякую всім-всім, з ким працював заради розвитку Ощадбанку: колегам з Мінфіну, КМУ, НБУ, ОП, Наглядової Ради, Правління банку та всьому великому колективу Ощадбанку, всім партнерам та друзям", - написав Кириченко

Нагадуємо:

4 грудня 2019 року рішенням КМУ Кириченка було призначено членом наглядової ради Ощадбанку як представника держави від Кабміну. Раніше, з 2013 по 2019 рік, Кириченко обіймав посаду голови правління Правекс Банку.

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