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В Україні з початку року вилучили контрафактного пального на мільярд

Четвер, 29 квітня 2021, 20:30
 

З початку 2021 року Державна фіскальна служба вилучила з незаконного обігу пального на суму 1,1 млрд грн, припинила діяльність 10 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів та більш як 240 незаконних АЗС.

Про це написав голова ДФС Вадим Мельник на своїй сторінці у Facebook після засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Ключові показники: вилучено з незаконного обігу пального на суму 1,1 млрд грн в рамках кримінальних та адміністративних проваджень (у 2 рази більше показників 2020 року); припинено 10 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів; припинено діяльність понад 240 незаконних АЗС", - зазначив Мельник.

Водночас він наголошує, що ДФС ретельно добирає докази у справах, що стосуються боротьби з тіньовим сектором економіки. 

"Цікаво, що саме під час активної фази боротьби із тіньовим сектором економіки нам закидають "Швидше, швидше!". Може, це щоб постраждала якість, а винні потім легше отримали виправдувальний вирок у судах? Ні. Нам треба, щоб винні сиділи за ґратами, а не вкотре уникали покарання", – написав Мельник.

Економічна правда

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паливо ДФС

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