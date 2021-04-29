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Європарламент пропонує для РФ енергетичне ембарго і відключення від SWIFT

Четвер, 29 квітня 2021, 19:55
 

Європейський парламент ухвалив жорстку антиросійську резолюцію, у якій закликав у разі прямого вторгнення Росії в Україну зупинити імпорт російських нафти і газу до ЄС, відключити РФ від SWIFT та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів.

Відповідний документ члени Європейського парламенту схвалили в четвер.

Європарламентарі переконані, що ЄС повинен зробити висновки з вкрай тривожного нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною.

"Якщо таке нарощування військової потужності в майбутньому перетвориться на вторгнення в Україну з боку Російської Федерації, ЄС повинен дати ясно зрозуміти, що ціна за таке порушення міжнародного права і норм буде високою", - йдеться у схваленому тексті документу.

За умови російського вторгнення євродепутати наполягають, що імпорт нафти і газу з Росії в ЄС має бути негайно зупиненим, в той час як Росія повинна бути виключена з платіжної системи SWIFT, а проти наближених до російської влади олігархів та їхніх сімей мають бути введені персональні санкції.

Європарламент підтвердив свою попередню позицію щодо необхідності зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Крім того, депутати виступають за зупинку будівництва спірних атомних електростанцій "Росатомом".

В окремому пункті євродепутати підкреслюють, що на тлі загрозливого нарощення військової присутності Росією "дружні країни повинні посилити свою військову підтримку Україні і надати їй оборонну зброю", що відповідає статті 51 Статуту ООН, яка дозволяє індивідуальну та колективну самооборону.

Європарламент закликає Росію вивести свої війська з тимчасово окупованих територій Донбасу і повернути Україні контроль над Кримом та Севастополем.

Європарламентарі заявили, що незаконна блокада РФ у Чорному та Азовському морях має бути завершена та запропонували ЄС розробити постійний моніторинг проходу суден у Керченській протоці.

Окремо в резолюції згадується ситуація довкола опозиціонера Алексєя Навального. Депутати закликають до його негайного звільнення і нагадують російській владі і особисто президенту Путіну як главі російської держави, що "вони несуть повну відповідальність за турботу про життя Навального".

Депутати підкреслюють, що всі особи, які беруть участь в судовому переслідуванні і жорстокому  поводженні з Навальним повинні потрапити  під санкції відповідно до Глобального режиму санкцій ЄС в області прав людини.

Ще однією темою для засудження дій РФ євродепутатами стала ситуація довкола вибухів на складах у Чехії в 2014 році. Парламент закликав Росію припинити будь-яку діяльність, спрямовану на дестабілізацію і загрозу державам-членам ЄС.

Європарламент закликав держави-члени ЄС, наслідуючи приклад справи Скрипаля, здійснити скоординовану висилку російських дипломатів з усіх країн Євросоюзу.

На завершення Європарламент закликав главу дипломатії ЄС і Раду Євросоюзу розробити новий стратегічний підхід до відносин ЄС з Росією, який би демонстрував солідарність зі східними партнерами ЄС, в тому числі з питань безпеки та мирного вирішення конфліктів.

"Європейська правда"

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ЄС РФ санкції SWIFT

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