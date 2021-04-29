УЗ заявила про зрив плану критичних закупівель, проведуть перевірку

Укрзалізниця проведе перевірку дій низки посадовців закупівельної вертикалі, це пов’язано "зі зривом плану критичних закупівель для галузі та бездіяльністю осіб".

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

У компанії заявили про несвоєчасне доведення централізованих планів матеріально-технічного забезпечення до Центру забезпечення виробництва. Крім того, йдеться про неодноразове внесення змін до планів протягом першого кварталу 2021 року та несвоєчасне коригування цін на паливо.

"За встановленими фактами буде проведено службову перевірку відносно дій посадових осіб департаменту категорійного управління, департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель, а також директора з питань закупівель АТ "Укрзалізниця", – повідомили у компанії.

Ця департаменти повинні забезпечувати своєчасні закупівлі, що необхідні для стабільного й безперебійного функціонування залізничної галузі. На час службової перевірки, додали в УЗ, тимчасово відсторонять від виконання обов’язків директора департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель.

Економічна правда