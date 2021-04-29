З початку року Ощадбанк видав автокредитів на понад 1 мільярд

Станом на кінець квітня 2021 року Ощадбанк видав 1890 автокредитів на понад 1 млрд грн - це вдвічі більше за минулорічний показник за аналогічний період.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що у лютому 2021 року Ощадбанк вийшов на 1 місце на ринку автокредитування і продовжує утримувати цей результат.

"Його частка ринку становить до 36%. За результатами 2018 року вона дорівнювала лише 4%", - йдеться у повідомленні.

"Протягом кількох останніх років Ощад став найбільш потужним гравцем на банківському ринку автокредитування, і в 2021 році ми продовжуємо нарощувати обсяги цього бізнесу.

Розгалужена мережа Ощадбанку дає можливість співпрацювати з 500 дилерськими центрами і автосалонами по всій країні. Завдяки цьому наші клієнти мають великий вибір пропозицій із привабливими умовами придбання автомобілів практично будь-якої марки", - заявив член правління банку Антон Тютюн.

Повідомляється, що у 2020 році Ощадбанк видав майже 4 тисячі автокредитів на загальну суму понад 1,9 млрд грн.

Економічна правда