"Мінус довгобуд": відкрили міст через Хаджибейський лиман

Роботи на мості через Хаджибейський лиман, які з перервами тривали від початку нульових, завершилися – відкрито 6 смуг руху.

Про це повідомляє Укравтодор.

З моменту зведення у 1997 році міст мав чотири смуги, які згодом, у 2000-х, вирішили збільшити до шести. Проте, як нагадав очільник агентства Олександр Кубраков, роботи "починали та кидали у 2004 та 2008 роках".

Під час ремонтних робіт через міст було відкрито дві смуги, наразі відкрито всі шість – по три у напрямкові Києва та Одеси. Кубраков додав, що середньодобова інтенсивність руху становить 35 тисяч автомобілів. За підрахунками Укравтодору, проєкт витримуватиме потік до 60 тисяч автомобілів на добу.

У травні також почнеться монтаж майданчику Weigh-in-Motion. "До завершення робіт система автоматичного стягнення штрафів з перевантажених вантажівок має нарешті запрацювати — чекаємо гарних новин з Верховної Ради України", – прокоментували в агентстві.

Кубраков зазначив, що роботи за проєктом випередили план на 15 місяців: "Мостобудівники працювали у безперервному режимі на лівому проїзді навіть у зимові морози, аби завершити об’єкт вчасно — до травневих свят".

Економічна правда