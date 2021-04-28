"Мінус довгобуд": відкрили міст через Хаджибейський лиман
Роботи на мості через Хаджибейський лиман, які з перервами тривали від початку нульових, завершилися – відкрито 6 смуг руху.
Про це повідомляє Укравтодор.
З моменту зведення у 1997 році міст мав чотири смуги, які згодом, у 2000-х, вирішили збільшити до шести. Проте, як нагадав очільник агентства Олександр Кубраков, роботи "починали та кидали у 2004 та 2008 роках".
Під час ремонтних робіт через міст було відкрито дві смуги, наразі відкрито всі шість – по три у напрямкові Києва та Одеси. Кубраков додав, що середньодобова інтенсивність руху становить 35 тисяч автомобілів. За підрахунками Укравтодору, проєкт витримуватиме потік до 60 тисяч автомобілів на добу.
У травні також почнеться монтаж майданчику Weigh-in-Motion. "До завершення робіт система автоматичного стягнення штрафів з перевантажених вантажівок має нарешті запрацювати — чекаємо гарних новин з Верховної Ради України", – прокоментували в агентстві.
Кубраков зазначив, що роботи за проєктом випередили план на 15 місяців: "Мостобудівники працювали у безперервному режимі на лівому проїзді навіть у зимові морози, аби завершити об’єкт вчасно — до травневих свят".
Економічна правда
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