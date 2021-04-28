Київ офіційно переводять у "жовту" зону
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила Києву вийти з "червоної" зони та послабити карантин.
Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram
Деталі: Зазначається, що Київ з "червоної" зони одразу потрапить у "жовту".
Дослівно: "Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва, та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".
Нагадаємо: З 1 травня у Києві послаблюють карантин і відновлюють роботу громадського транспорту та метро у звичайному режимі.
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