Послуга відкриття ФОП в онлайн-режимі стане швидшою і простішою – Шмигаль

Кабмін запроваджує експериментальний проєкт, який дасть змогу отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОП без участі держреєстратора.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Пріоритетний напрямок діяльності нашого уряду - це продовження цифровізації. І Міністерство цифрової трансформації продовжує важливу роботу зі зменшення бюрократії, зокрема, шляхом впровадження зручних, швидких та якісних держпослуг.

Це стосується, наприклад, послуги щодо відкриття ФОП в онлайн-режимі, якою вже скористались більше 300 тис українців. Сьогодні ми розглянемо проєкт, який дозволить ще більше мінімізувати роль людського фактору в отриманні відповідної послуги, а, отже, її прискорити", - заявив Шмигаль, відкриваючи засідання.

За його словами, пропонується запровадити експериментальний проєкт, "який дасть змогу отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОП без участі державного реєстратора".

"Механізм спрямований на зменшення адміністративного навантаження та має низку переваг: усунення корупційної складової та суб’єктивного фактору під час державної реєстрації в органах державної влади", - додав голова уряду.

"Постановою уряду визначено, що протягом двох років проводитиметься експериментальний проєкт щодо здійснення державної реєстрації фізичної особи підприємцем у автоматичному режимі без участі держреєстратора.

Тобто, людина авторизується та подає заявку про відкриття ФОП через портал Дія. Після цього ця заявка передається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення держреєстрації ФОП. Тобто, уся перевірка даних проходитиме у реєстрах без участі людей", - пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, такий механізм спрямований на зменшення адміністративного навантаження, що, у свою чергу, надасть низку позитивних переваг:

зменшиться час на отримання такої послуги, оскільки не буде потреби зайвий раз звертатися до державних органів;

буде усунено суб'єктивний фактор під час державної реєстрації і, як наслідок, зменшиться кількість необґрунтованих відмов у державній реєстрації;

скоротиться тривалість реєстраційної процедури;

буде усунено корупційні складові, які можуть виникати при зверненні до державних органів для надання такої послуги у звичайному режимі;

зменшаться черги та кількість осіб, які фізично відвідують суб’єктів надання адмінпослуг.

Економічна правда