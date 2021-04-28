Україна залучить 90 мільйонів доларів кредиту від МБРР на закупівлю вакцин
Україна досягла домовленостей щодо залучення кредиту від МБРР в 90 млн доларів для реалізації проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні".
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Зазначається, що офіційні переговори делегації України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) відбулись 27 квітня.
"Проєкт передбачає реалізацію заходів із запобігання, виявлення і реагування на загрозу, що становить пандемія COVID-19, а також зміцнення національної системи охорони здоров’я в цілому.
Зокрема, за кошти даного проєкту передбачено закупівлю вакцин проти COVID-19 для населення України у додаток до кількості вакцин, які були гарантовані у рамках партнерства COVAX та GAVI. Це дозволить досягти Україні першочергової цілі - охоплення повною вакцинацією щонайменше 20% населення країни", - йдеться у повідомленні.
"Крім цього, у рамках проєкту будуть здійснені заходи з підтримки збільшення кількості тестувань на COVID-19, оновлення обладнання холодового ланцюга та систем поводження і утилізації медичних відходів, обліку та контролю за ходом вакцинації, навчання персоналу, залученого до проведення вакцинації, тощо", - додали у Мінфіні.
Економічна правда
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