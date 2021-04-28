Наслідки санкцій РНБО: відсторонили ще 39 митників

Унаслідок прийняття санкцій РНБО від виконання службових обов'язків відсторонили ще 39 працівників Держмитслужби.

Про це повідомляє прес-служба Держмитслужби.

"Митників відсторонено на період проведення дисциплінарних проваджень щодо можливого порушення ними присяги держслужбовця.

На засіданні РНБО, яке відбулося 15 квітня 2021 року, було оприлюднено інформацію щодо встановлення можливої причетності посадових осіб Державної митної служби до протиправного переміщення товарів на митну територію України, організованого суб’єктами, щодо яких РНБО застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушені відповідні дисциплінарні провадження.

Зокрема, листом Управління внутрішньої безпеки Держмитслужби ініційовано дисциплінарні провадження щодо працівників наступних митниць з їх відстороненням від виконання службових обов’язків:

Одеська митниця – 18 осіб;

Закарпатська митниця – 12 осіб;

Волинська митниця – 4 особи;

Галицька митниця – 1 особа.

Також наказом голови Держмитслужби Павла Рябікіна такі ж заходи вжито стосовно 4 начальників митних постів.

Нагадуємо:

Зеленський ввів в дію санкцій проти топ-10 українських контрабандистів.

Після засідання Ради Національної безпеки і оборони від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

20 квітня Зеленський ввів санкції проти контрабандистів та позбавив трьох українців громадянства.

Економічна правда