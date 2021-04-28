Україна очікує отримати 600 мільйонів євро від ЄС до вересня – Марченко

Україна розраховує до вересня отримати другий транш – 600 мільйонів євро – макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з керівником Групи Єврокомісії з підтримки України, заступником гендиректора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Катариною Матерновою, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Ми вдячні Європейській Комісії за підтримку й за допомогу в грудні 2020 року – отримання першого траншу в 600 млн євро. Зараз уряд та Міністерство фінансів роблять все можливе для виконання умов програми й отримання другого траншу від ЄС до вересня 2021 року", – сказав Марченко.

У Мінфіні нагадали, що Україна має виконати низку зобов’язань для отримання другого траншу за цією програмою. Мова про започаткування й продовження реформ у таких сферах: управління державними фінансами, належне урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, секторальні реформи й державні підприємства.

Учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю у формуванні та впровадженні Стратегії управління державними фінансами на 2021-2025 роки, розвитку програми з управління державними фінансами в Україні, створення Бюро економічної безпеки, продовження співробітництва з МВФ.

Марченко, зокрема, подякував європейській стороні за співпрацю в рамках програми EU4PFM. Адже цей проєкт є найбільшим як за охопленням напрямків реформи, так і за обсягом підтримки.

"За два роки реалізації EU4PFM нам вдалося досягти вагомих позитивних результатів. А саме в реформуванні законодавства та інституцій у податковій та митній сферах, розвитку ІТ-систем і загальної координації СУДФ, інституційному розвитку та модернізації системи управління людськими ресурсами Міністерства фінансів і Рахункової палати", - зазначив міністр.

Також Марченко прокоментував поточний стан переговорного процесу з МВФ. За його словами, Україна перебуває в активному діалозі з Фондом для вирішення трьох головних питань: збереження незалежності Національного антикорупційного бюро, проведення конкурсів на посади до Вищої ради правосуддя та впровадження закону про кримінальну відповідальність за неправильну інформацію в деклараціях.

"Інші питання, які пов’язані з бюджетуванням, бюджетною консолідацією, Національним банком України, енергетикою, вже вирішені", – запевнив урядовець.

Нагадуємо:

Україна та ЄС 23 липня 2020 року офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро.

Половину коштів Брюссель погодився перерахувати без додаткових умов і Україна отримала їх вже у грудні 2020 року. Для отримання наступних 600 млн Україна має провести низку реформ.

Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль

Економічна правда