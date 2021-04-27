Зеленському на підпис направили закон, що наближає українську енергосистему до європейської

Інфляція виходить з-під контролю: чому зростають ціни та коли це закінчиться 2021 рік приніс українцям неприємний сюрприз у вигляді постійного зростання цін на продукти харчування. Чим воно викликане та коли завершиться?

Медоварня за мільйон доларів. Як пасічник-любитель виготовляє древній напій на основі меду та фруктів Підприємець з Броварів шукав спосіб, як надати більшої доданої вартості меду і тепер виготовляє древній медовий напій в промислових масштабах. Що це за продукт та чи стане він новою "візитівкою" України.