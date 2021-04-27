Мінцифра пропонує врахувати вартість інтернету у прожитковому мінімумі

Міністерство цифрової трансформації пропонує внести до набору, на якому ґрунтується прожитковий мінімум, вартість послуг інтернету та мобільного зв’язку як базових потреб людини.

Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram.

За словами Мінцифри, вартість прожиткового мінімуму оновлюється щороку, а перелік товарів і послуг змінюється з урахуванням сучасних фактичних потреб населення. Відтак, мобільний зв’язок і доступ до інтернету стали також базовими потребами людини.

Ці послуги, стверджують у відомстві, дозволяють оперативно викликати швидку медичну допомогу чи поліцію, навчатися онлайн та працювати дистанційно. Крім того – скаржитися на корупціонерів, тримати зв’язок із владою та уникнути втрати паперових документів завдяки їхнім електронним версіям.

Відтак відомство через Комітет цифрової трансформації Верховної Ради передало свої пропозиції змін до постанови, що врегульовує складові переліку прожиткового мінімуму.

Економічна правда