Ощадбанк удвічі збільшив обсяг іпотечних кредитів

Ощадбанк з початку 2021 року надав понад 450 іпотечних кредитів на загальну суму 309 млн грн - це в 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"За іпотечними програмами зі ставкою нижче 10% надано майже 142 млн грн кредитних коштів.

З кінця лютого поточного року Ощадбанк розпочав відкриття іпотечних центрів. Сьогодні їх мережа досягла 30 у 23 містах України, в тому числі 4 в Києві. Іпотечні центри надають повний комплекс послуг для укладення угод купівлі-продажу нерухомого майна", - йдеться у повідомленні.

"Іпотечне кредитування демонструє стабільне зростання. Адаптація умов іпотечних програм Ощаду, в тому числі зниження відсоткових ставок, та відкриття іпотечних центрів привертають увагу дедалі більшої кількості потенційних позичальників.

Кількість заявок на кредити з моменту запуску іпотечних центрів збільшилась удвічі", ­­­­­- зазначив член правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес, Антон Тютюн.

Економічна правда