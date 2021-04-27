Компанія Безоса оскаржує контракт NASA зі SpaceX для доставки людей на Місяць

Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса офіційно оскаржує контракт на 2,9 млрд дол на доставку людей на Місяць, який NASA уклала зі SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомляє Reuters.

"Компанія Blue Origin заявила в понеділок, що подала протест до Федерального урядового управління, звинувативши NASA в тому, що те в останню хвилину змінило пріоритети", - пише агентство.

Зазначається, що NASA на початку квітня уклало зі SpaceX контракт на будівництво космічного корабля для доставки астронавтів до Місяця вже в 2024 році.

Проєкт спрямований на повернення людей на Місяць вперше з 1972 року.

"NASA здійснило помилкове придбання програми Human Landing System і в останню хвилину змінило пріоритети", - заявили в Blue Origin.

"Їхнє рішення усуває можливості для конкуренції, значно звужує базу поставок і не тільки затримує, але й загрожує поверненню Америки на Місяць. Через це ми подали протест", - додали в компанії.

Як пише NYT, Blue Origin пропонувала доставити людей на Місяць за 6 млрд дол, а SpaceX просила 2,9 млрд дол.

Водночас керівник Blue Origin Сміт заявив, що в NASA узгоджували вартість контракту з SpaceX. За його словами, обговорень з іншими компаніями не було.

"У нас не було можливості переглянути вартість контракту. І це в корені несправедливо", - підкреслив він.

Економічна правда