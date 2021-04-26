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Зеленський: Україна налаштована розвивати свою атомну енергетику

Понеділок, 26 квітня 2021, 18:05
 

Україна працює над розвитком атомної галузі для забезпечення енергетичної безпеки та синхронізації національної енергетичної системи з енергосистемою ЄС..

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі у Києві, передає Офіс президента.

"Сьогодні я можу впевнено сказати, що Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна планує перейти до використання новітніх ядерних реакторів, серед іншого малих модульних реакторів SMR-160.

"Також ми крок за кроком перетворюємо зруйнований четвертий енергоблок (ЧАЕС - ред.) на екологічно безпечну систему. Для цього ми реалізували безпрецедентний інженерний проект - побудували арку нового безпечного конфайнменту.

Ми завершуємо будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, що дасть змогу підвищити рівень ядерної безпеки та забезпечити більшу енергонезалежність", - додав президент.

Він також подякував МАГАТЕ і міжнародній спільноті за увагу до чорнобильської проблематики з перших днів трагедії на атомній станції та за підтримку в подоланні її наслідків.

"Це стосується не тільки реалізації проектів технічної допомоги, а й обміну досвідом і знаннями. Хочу відзначити особливу роль знань в атомній енергетиці.

Сьогодні наші експерти мають унікальний досвід у сфері ядерної безпеки та виведення ядерних об’єктів з експлуатації. Україна готова ділитися цими знаннями з МАГАТЕ, щоб подібні аварії більше ніколи не трапилися", - додав Зеленський.

Економічна правда

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Зеленський енергетика

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