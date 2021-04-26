Зеленський: Україна налаштована розвивати свою атомну енергетику
Україна працює над розвитком атомної галузі для забезпечення енергетичної безпеки та синхронізації національної енергетичної системи з енергосистемою ЄС..
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі у Києві, передає Офіс президента.
"Сьогодні я можу впевнено сказати, що Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику", - сказав Зеленський.
За його словами, Україна планує перейти до використання новітніх ядерних реакторів, серед іншого малих модульних реакторів SMR-160.
"Також ми крок за кроком перетворюємо зруйнований четвертий енергоблок (ЧАЕС - ред.) на екологічно безпечну систему. Для цього ми реалізували безпрецедентний інженерний проект - побудували арку нового безпечного конфайнменту.
Ми завершуємо будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, що дасть змогу підвищити рівень ядерної безпеки та забезпечити більшу енергонезалежність", - додав президент.
Він також подякував МАГАТЕ і міжнародній спільноті за увагу до чорнобильської проблематики з перших днів трагедії на атомній станції та за підтримку в подоланні її наслідків.
"Це стосується не тільки реалізації проектів технічної допомоги, а й обміну досвідом і знаннями. Хочу відзначити особливу роль знань в атомній енергетиці.
Сьогодні наші експерти мають унікальний досвід у сфері ядерної безпеки та виведення ядерних об’єктів з експлуатації. Україна готова ділитися цими знаннями з МАГАТЕ, щоб подібні аварії більше ніколи не трапилися", - додав Зеленський.
Економічна правда
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