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НБУ спростив умови розміщення компаніями єврооблігацій

Понеділок, 26 квітня 2021, 17:54
 

Національний банк змінив низку норм щодо проведення українськими компаніями операцій за власними єврооблігаціями аби спростити цей процес та зменшити його вартість.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З метою спрощення умов та зменшення вартості організації розміщення єврооблігацій за кордоном були запроваджені такі зміни:

  • виключено з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт у розмірі 2 млн євро, операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а також інші операції емітента, що здійснюються в зв’язку з розміщенням таких цінних паперів;
  • дозволено купувати іноземну валюту для накопичення на власному рахунку емітента в українському банку до дат платежів із виконання зобов’язань за єврооблігаціями.

"Українська економіка як ніколи потребує додаткових коштів для розвитку. Одним із джерел таких коштів є зовнішні запозичення. 

… Ми сподіваємося, що ухвалені Національним банком зміни спростять умови залучення коштів, що сприятиме збільшенню капітальних надходжень в економіку України та поліпшенню її інвестиційного потенціалу", – зазначив заступник голови регулятора Юрій Гелетій.

Зміни набирають чинності з 27 квітня 2021 року.

Економічна правда

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