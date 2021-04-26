НБУ спростив умови розміщення компаніями єврооблігацій

Національний банк змінив низку норм щодо проведення українськими компаніями операцій за власними єврооблігаціями аби спростити цей процес та зменшити його вартість.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З метою спрощення умов та зменшення вартості організації розміщення єврооблігацій за кордоном були запроваджені такі зміни:

виключено з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт у розмірі 2 млн євро, операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а також інші операції емітента, що здійснюються в зв’язку з розміщенням таких цінних паперів;

дозволено купувати іноземну валюту для накопичення на власному рахунку емітента в українському банку до дат платежів із виконання зобов’язань за єврооблігаціями.

"Українська економіка як ніколи потребує додаткових коштів для розвитку. Одним із джерел таких коштів є зовнішні запозичення.

… Ми сподіваємося, що ухвалені Національним банком зміни спростять умови залучення коштів, що сприятиме збільшенню капітальних надходжень в економіку України та поліпшенню її інвестиційного потенціалу", – зазначив заступник голови регулятора Юрій Гелетій.

Зміни набирають чинності з 27 квітня 2021 року.

Економічна правда