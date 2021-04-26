Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики та використовуватиметься лише для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини.

Про це заявив міністр агрополітики та продовольства Роман Лещенко.

"Північно-Кримський канал, який до 2014 року забезпечував Автономну Республіку Крим прісною водою, наразі використовується лише для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини.

Що стосується Криму, то наголошу, що відновлення водопостачання до Криму не буде і подібних переговорів із представниками Російської Федерації не велося ні зі сторони Мінагрополітики, ані Міндовкілля", - заявив міністр.

За його словами, останнім часом з боку РФ "здійснюється цілеспрямоване інформаційне нагнітання" навколо теми поновлення водопостачання до тимчасово окупованого Криму.

За даними міністерства, у ЗМІ поширюється неправдива інформація, що Держводагенство переходить під порядкування Держрибагенству, і, мовляв, останні ведуть активні переговори із РФ щодо постачання прісної води в Крим.

"Хочу запевнити, що Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики і це зумовлено реалізацією Національного пілотного проєкту зрошення та меліорації.

Основним завданням цього року в питанні розвитку іригаційних систем є запуск пілотних проектів у трьох областях: Херсонській, Одеській та Миколаївській. Мінагро бере на себе лідерство в цій реформі та забезпечення її інституційної, законодавчої та фінансової основи", - сказав Лещенко.

Він підкреслив, що будь-які інші трактування причин зміни форми управління Північно-кримського каналу є безпідставними.

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Нагадаємо:

В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.

До окупації півострова Росією Північно-Кримський канал забезпечував близько 85% потреб Криму в прісній воді.

Економічна правда