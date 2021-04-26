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НБУ надав 4 банкам 200 мільйонів короткого рефінансу

Понеділок, 26 квітня 2021, 16:30
 

Нацбанк 23 квітня надав 4 банкам 203,6 млн грн рефінансування строком до 84 днів під 7,5% річних.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"Національний банк повідомляє, що 23.04.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 4-х банків на суму 203,6 млн грн за процентною ставкою у розмірі 7,50 % річних", - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, рефінансування отримали: АТ "Юнекс банк" - 34,6 млн грн, АТ "КІБ" - 25 млн грн, АТ "Укрбудінвестбанк" - 114 млн грн, АТ "АП Банк" - 30 млн грн.

16 квітня 2021 року НБУ надав рефінансування чотирьом банкам на 405 млн гривень.

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Економічна правда

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НБУ рефінансування банки

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