НБУ надав 4 банкам 200 мільйонів короткого рефінансу

Нацбанк 23 квітня надав 4 банкам 203,6 млн грн рефінансування строком до 84 днів під 7,5% річних.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"Національний банк повідомляє, що 23.04.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 4-х банків на суму 203,6 млн грн за процентною ставкою у розмірі 7,50 % річних", - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, рефінансування отримали: АТ "Юнекс банк" - 34,6 млн грн, АТ "КІБ" - 25 млн грн, АТ "Укрбудінвестбанк" - 114 млн грн, АТ "АП Банк" - 30 млн грн.

16 квітня 2021 року НБУ надав рефінансування чотирьом банкам на 405 млн гривень.