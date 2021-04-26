У НБУ роз'яснили графік роботи банків на травневі свята

На травневі свята система електронних плтежів (СЕП) Нацбанку працюватиме у режимі 23/7, а банки матимуть можливість самостійно встановлювати графік роботи.

"Наближаються травневі свята, які цьогоріч припадають на вихідні дні: 1 травня - День праці, 2 травня - Великдень, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тож згідно із законодавством святковими та офіційними вихідними днями будуть 1 - 4 та 8 -10 травня.

Як працюватимуть банки у цей період? Незалежно від святкових та неробочих днів, система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює у режимі 23/7, і банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та 7 днів на тиждень", - йдеься у повідомленні.

Зазначається, що кожен банк визначає самостійно на свій розсуд, скористатися цією можливістю чи ні, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства.

При цьому, банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі:

1 - 4 травня - відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 5 травня 2021 року.

8 - 10 травня - відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 11 травня 2021 року.

Економічна правда