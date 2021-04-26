"Богдан" поставить 6 тролейбусів до Чехії

Корпорація "Богдан" у консорціумі з чеською компанією Tram For Envi поставить шість тролейбусів з автономним ходом для транспортної компанії міста Їглава (Чехія).

Про це повідомляється в чеських ЗМІ, передає "Інтерфакс-Україна".

Консорціум був визнаний переможцем тендеру майже рік тому.

"Контракт був підписаний майже через рік після того, як транспортна компанія "Їглава" оголосила асоціацію переможцем. Купівля фінансуватиметься на рахунок європейської субсидії", – цитується чеське видання Zdopravy.cz.

Згідно з контрактом, тролейбуси Bogdan T70120 повинні бути адаптовані до вимог чеського ринку, зокрема електрообладнання до них повинно бути поставлено чеською компанією Cegelec. Термін поставки – 14 місяців.

Чеське видання зазначає, що до цього протягом багатьох років тільки Škoda Electric вигравала контракти на поставку тролейбусів, а прихід інших виробників почав призводити до істотного зниження цін.

Консорціум запропонував тролейбуси за 71,4 млн чеських крон (близько 2,64 млн євро) або 11,9 млн крон за один тролейбус (440,3 тис євро) за орієнтовної суми закупівлі 82,74 млн крон (3,06 млн євро).

У той же час Škoda Electric запропонувала ціну 82,17 млн крон (3,04 млн євро) або майже 13,7 млн крон за тролейбус.

Корпорація "Богдан" близько 10 років тому мала досвід співпраці з чеською Cegelec і представляла спільний тролейбус мерії чеської Острави. У числі великих поставок продукції корпорації в ЄС – поставка в 2013 році спільно з польською Ursus 38 електробусів в Люблін.

Автокомпанія "Богдан Моторс" належить екс-заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.