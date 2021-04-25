У Google хочуть поліпшити додаток для відеодзвінків

Google анонсував оновлення в Google Meet, які повинні поліпшити комфорт під час онлайн зустрічей.

Про це повідомляє Google.

21 квітня компанія Google анонсувала такі оновлення:

Оновлений призначений для користувача інтерфейс (UI).

У новому Meet для Інтернету оновлені відеопотоки, можливості перегляду і презентації, а також нижня панель.

Покращено закріплення і відкріплення контенту. Після відкріплення плитка презентації стає того ж розміру, що і плитки інших учасників, що дозволяє бачити більше учасників виклику і краще оцінювати реакцію.

Поновлена нижня панель, щоб спростити навігацію по зборам. Компанія об'єднала всі елементи управління в одному місці. Коди підключення до зібрання, вкладення, список учасників, чат та інші дії тепер знаходяться в правому нижньому кутку, щоб створити більш вертикальне простір для перегляду людей і контенту. Нижню панель завжди видно, тому не доведеться пропускати субтитри або гадати, чи відключений звук. - Кнопка "залишити виклик" переміщена подалі від кнопок камери і мікрофона, щоб уникнути випадкового зависання.

У найближчі тижні буде додана можливість замінювати фон на відео. Заміна фонового зображення відео може допомогти зберегти конфіденційність того, що знаходиться позаду вас, а також зробити відеодзвінки більш захоплюючими. Спочатку буде три варіанти на вибір: клас, вечірка і ліс, і скоро будуть інші.