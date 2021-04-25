У квітні на пенсії витратили 43 мільярда

22 квітня 2021 року Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій квітня, пенсії виплачені на загальну суму 43 млрд.

Про це повідомляє ПФ у facebook

"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - зазначили у фонді.

Нагадуємо:

Пенсійний фонд відзвітував, що завершив перший квартал з понадплановим дефіцитом 7,5 млрд грн.

У березні Пенсійний фонд черговий раз мусив позичати кошти в Державної казначейської служби. Відповідно до Бюджетного кодексу, вона може надавати фонду короткострокові позички для покриття розривів ліквідності.

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