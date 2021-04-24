Зарплата в агросекторі на 46% вище середньої по країні
Середня заробітна плата в категорії "Сільське господарство" для фахівців середньої ланки і робітничих спеціальностей становить 25,54 тис. грн, це на 46% вище, ніж середня заробітна плата по Україні (17,47 грн).
Про це передає агропортал з посиланням на grc.ua.
Кваліфікований працівник з великим досвідом практичної роботи, але без вищої освіти, може отримувати і більше.
У той же час 11% вакансій категорії пропонують компенсацію від 43,1 тис. грн.
"Найчастіше це вакансії агрономів та інженерів (потрібна вища освіта) або сезонних працівників за кордон (в типовому описі вакансії за кордон вказано , що вища освіта не потрібна, бажано, але не обов'язково знати англійську або польську мови, обов'язково наявність попереднього досвіду подібних робіт від року)", - уточнюється в повідомленні.
У працівників на початковому рівні або з невеликим досвідом роботи в категорії, заробітна плата становить 18,4 тис. грн.
47,7% вакансій пропонують компенсацію від 13,1 тис. до 15,9 тис. грн. Але, частина працівників категорії, можуть претендувати і на більш високі оклади. Наприклад, зоотехніки (випускники технікумів, без досвіду роботи) можуть претендувати на оклад від 21,6 тис. грн. Трактористи в "гарячий сезон" можуть заробити від 22 тис. грн. При цьому, в вакансії часто вказують офіційне працевлаштування, безкоштовну розвозку, безкоштовне проживання, наявність гуртожитку для іногородніх, або пільгове харчування.
Найчастіше працівників в агросферу шукають:
- У Києві (22%);
- Дніпрі і області (18%);
- Черкасах і області (7%);
- Львові та області (6%);
- Запоріжжя і області (6%).
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