Всі розділи
Укр / Рус

Зарплата в агросекторі на 46% вище середньої по країні

Субота, 24 квітня 2021, 16:28
 

Середня заробітна плата в категорії "Сільське господарство" для фахівців середньої ланки і робітничих спеціальностей становить 25,54 тис. грн, це на 46% вище, ніж середня заробітна плата по Україні (17,47 грн). 

Про це передає агропортал з посиланням на grc.ua

Кваліфікований працівник з великим досвідом практичної роботи, але без вищої освіти, може отримувати і більше. 

У той же час 11% вакансій категорії пропонують компенсацію від 43,1 тис. грн. 

"Найчастіше це вакансії агрономів та інженерів (потрібна вища освіта) або сезонних працівників за кордон (в типовому описі вакансії за кордон вказано , що вища освіта не потрібна, бажано, але не обов'язково знати англійську або польську мови, обов'язково наявність попереднього досвіду подібних робіт від року)", - уточнюється в повідомленні. 

У працівників на початковому рівні або з невеликим досвідом роботи в категорії, заробітна плата становить 18,4 тис. грн. 

47,7% вакансій пропонують компенсацію від 13,1 тис. до 15,9 тис. грн. Але, частина працівників категорії, можуть претендувати і на більш високі оклади. Наприклад, зоотехніки (випускники технікумів, без досвіду роботи) можуть претендувати на оклад від 21,6 тис. грн. Трактористи в "гарячий сезон" можуть заробити від 22 тис. грн. При цьому, в вакансії часто вказують офіційне працевлаштування, безкоштовну розвозку, безкоштовне проживання, наявність гуртожитку для іногородніх, або пільгове харчування. 

Найчастіше працівників в агросферу шукають: 

  • У Києві (22%); 
  • Дніпрі і області (18%); 
  • Черкасах і області (7%); 
  • Львові та області (6%); 
  • Запоріжжя і області (6%).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

робота зарплата агросектор

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Майже половина світових керівників очікують повернення бізнесу "в норму" не раніше 2022 року – дослідження 8 квітня 2021, 17:58
Дослідження Microsoft: 7 змін у роботі, до яких має пристосовуватися кожен керівник 7 квітня 2021, 09:30
9 з 10 польських власників бізнесу не урізали зарплати українцям попри пандемію – дослідження 6 квітня 2021, 16:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!