КШЕ про зміни до "Закону про індустріальні парки": депутати пропонують доплачувати бізнесу з бюджету

Верховна Рада ухвалила у першому читанні ухвалила проект закону 4416-1 про зміни до роботи індустріальних парків, платити за здійснення господарської діяльності окремих підприємств будуть всі платники податків.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Зокрема, мова йде про наступне. Депутати пропонують:

Надати учасникам індустріальних парків компенсацію відсоткових платежів за кредитами (в залежності від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їх господарської діяльност):

1) від 15% до 30% експорту – відшкодування 30% загальної суми відсоткових платежів за кредитом;

2) від 30% до 50% експорту – відшкодування 50% загальної суми відсоткових платежів за кредитом;

3) більше 50% експорту – відшкодування 50% загальної суми відсоткових платежів за кредитом;

4) більше 70% експорту – відшкодування 70% загальної суми відсоткових платежів за кредитом.

Надати керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків компенсацію відсоткових ставок за кредитами на облаштування індустріальних парків.

Частково компенсувати інвестиції учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснені протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.

Джерело компенсації - Державний бюджет.

"Фактично, депутати пропонують доплачувати бізнесу за рахунок бюджетних коштів. Тобто платити за здійснення господарської діяльності окремих підприємств будуть всі платники податків", йдеться у заяві.

Наразі найбільшою групою отримувачів субсидій з бюджету серед бізнесу є сг виробники, на підтримку яких передбачено 4,5 млрд грн у 2021 році.

"При цьому, депутати не надають розрахунок, яким чином дані норми вплинуть на державний бюджет, хоча зобов’язують Уряд у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом (у разі його ухвалення) розробити відповідний порядок використання коштів.

Не зрозуміло також, як така ініціатива буде сприйнята Міжнародним Валютним Фондом, з яким влада веде переговори щодо продовження/оновлення програми фінансування", - резюмували у центрі.