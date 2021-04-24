Депутати пропонують змінити механізм розподілу ПДФО між регіонами

У Верховній Раді зареєстровано низку законопроектів (5244, а також альтернативні 5244-1, 5244-2, 5244-3), мета яких - змінити механізм розподілу ПДФО між регіонами.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – найбільше джерело у структурі доходів бюджетів місцевих громад.

На думку аналітиків, поточна система розподілу ПДФО між регіонами має суттєву ваду: фактично вона здійснюється за місцем реєстрації платника податків, а не за місцем фактичного працівника цієї компанії, за якого вона сплачує ПДФО.

"Це призводить до значних викривлень у структурі надходжень місцевих бюджетів. Наприклад, працівник може жити у Львові, але компанія зареєстрована в Києві, і таким чином ПДФО за цього працівника також спрямовується до місцевого бюджету Києва, а не до бюджету Львова.

Це не влаштовує місцеві ради, де фактично функціонують такі підрозділи, оскільки "приїжджі" працівники користуються інфраструктурою, але коштів на відновлення та її покращення до бюджету не сплачують", - йдеться у заяві.

Депутати пропонують змінити підхід до розподілу. Змінити визначення поняття "відокремлений підрозділ". Водночас, депутати розходяться у підході до розподілу ПДФО між місцевими бюджетами. У кожному із законопроектів пропонується свій варіант:

сплачувати податок до бюджету порівну (по 50%) за місцем проживання та за місцем роботи працівника

дати можливість працівнику обирати в який з двох бюджетів сплачувати податок - за місцем роботи чи проживання працівника

дати можливість роботодавцю обирати один із способів сплати ПДФО за працівника – або повністю в бюджет за місцезнаходженням юридичної особи або рівними частинами у бюджети за місцем проживання та за місцем роботи працівника

сплачувати повністю до бюджету місцезнаходженням юридичної особи та її відокремленого підрозділу, де фактично працюють фізичні особи - платники податку

"Зміна підходу до розподілу ПДФО кардинально змінить обсяги базової (з бюджету місцевим громадам) та реверсної (з місцевих в державний бюджет) дотацій в багатьох місцевих громадах. І якщо приймати таке рішення без попередніх детальних розрахунків потенційних наслідків, в майбутньому це може призвести до нових проблем бюджетної системи України", - резюмували у центрі.