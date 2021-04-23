На ремонті доріг Київщини розікрали 2,6 мільйона: підозру отримав громадянин РФ

Правоохоронці повідомили про підозру підряднику в заволодінні 2,6 млн грн на капітальному ремонті доріг Київщини.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За версією слідства, підрядна організація, згідно з договором, укладеним з однією з сільських рад Київської області, виконувала роботи з капітального ремонт доріг.

При цьому керівник підрядного підприємства, 56-річний громадянин Російської Федерації, зазначив у актах виконаних робіт недостовірні відомості щодо об’єму та якості виконаних робіт.

У подальшому на підставі вказаних документів підприємство незаконно заволоділо бюджетними коштами у сумі понад 2,6 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.