НБУ вперше визначив перелік банків критичної інфраструктури

Нацбанк уперше визначив перелік об'єктів критичної інфраструктури у банківській системі України.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Такі повноваження Національному банку надає ЗУ "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".

Так, до об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стале функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи, має суттєве значення для економіки та безпеки держави, функціонування суспільства, та які становлять значний суспільний інтерес", - пояснили в НБУ.

Зокрема йдеться про банки, включені до переліку системно важливих, та банки, у яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% від статутного капіталу.

Регулятор визначив такий перелік об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України:

Національний банк України;

АБ "УКРГАЗБАНК";

Акціонерний банк "Південний";

АТ КБ "ПриватБанк";

АТ "А-БАНК";

АТ "АЛЬФА-БАНК";

АТ "ОТП БАНК";

АТ "Ощадбанк";

АТ "ПУМБ";

АТ "Райффайзен Банк Аваль";

АТ "ТАСКОМБАНК";

АТ "Укрексімбанк";

АТ "УКРСИББАНК";

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

У НБУ додали, що критерії та порядок віднесення банків України до об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України визначені постановою правління Нацбанку від 30 листопада 2020 року № 151 "Про затвердження Положення про визначення об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України".

Економічна правда