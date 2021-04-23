Оператор "труби" готується закуповувати газ на біржі

Оператор газотранспортної системи буде закуповувати газ на біржі для балансування та власних потреб.

Про це розповів голова Оператора ГТС Сергій Макогон в інтерв'ю Економічній правді.

"Ми вже інтегрувалися з рядом бірж, наразі готуємося до виходу на біржу. Там є певні технічні проблеми, пов'язані з отриманням погодження від регулятора, синхронізація ІТ-систем, тому що потрібно працювати в онлайні", – сказав Макогон.

На його думку, через 1-2 місяці ОГТСУ почне виходити на біржу з тестовими закупівлями.

Оператор буде працювати з газом для балансування і для внутрішніх потреб.

"Швидше за все, це будуть не всі обсяги на ВТВ (виробничо-технологічні витрати. – ЕП), тому що минулого року ми купили близько 2-3 мільярдів кубів, але якщо ми такі обсяги викинемо на ринок, то ціна просто злетить в космос", – пояснив Макогон.

Він додав, що мова йде про обсяг 1,5 мільярда кубів газу технологічних втрат плюс балансування.

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Економічна правда