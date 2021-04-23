Оператор "труби" готується закуповувати газ на біржі
Оператор газотранспортної системи буде закуповувати газ на біржі для балансування та власних потреб.
Про це розповів голова Оператора ГТС Сергій Макогон в інтерв'ю Економічній правді.
"Ми вже інтегрувалися з рядом бірж, наразі готуємося до виходу на біржу. Там є певні технічні проблеми, пов'язані з отриманням погодження від регулятора, синхронізація ІТ-систем, тому що потрібно працювати в онлайні", – сказав Макогон.
На його думку, через 1-2 місяці ОГТСУ почне виходити на біржу з тестовими закупівлями.
Оператор буде працювати з газом для балансування і для внутрішніх потреб.
"Швидше за все, це будуть не всі обсяги на ВТВ (виробничо-технологічні витрати. – ЕП), тому що минулого року ми купили близько 2-3 мільярдів кубів, але якщо ми такі обсяги викинемо на ринок, то ціна просто злетить в космос", – пояснив Макогон.
Він додав, що мова йде про обсяг 1,5 мільярда кубів газу технологічних втрат плюс балансування.
Детальніше читайте за посиланням: Голова газотранспортної системи Макогон: неможливо імпортувати газ з Росії, а безпеку – із США
Економічна правда
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